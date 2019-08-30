Победительница шоу “Холостяк” угощала казанцев гигантским чак-чаком

Национальное лакомство в форме лотерейного билета приготовили ко Дню республики в столице Татарстана. Вчера в Парке Горького гостей праздника угощали победительница шоу «Холостяк» на ТНТ Дарья Канануха и фуд-блогер Наида Султанова.

Весит кулинарный шедевр около 80 килограммов, на его изготовление ушло полтора дня. Об этом рассказали изготовители лакомства - представители компании “Столото” и “Бахетле”. По задумке организаторов, форма блюда - лотерейный билет - символизирует удачу, а название сети супермаркетов переводится как “счастливый”. Таким образом, создатели гигантского чак-чака надеются, что он принесет удачу всем, кто его попробовал.

Напомним, что в прошлом году в Казани готовили чак-чак, посвященный открытию Чемпионата мира по футболу: тогда национальное лакомство выполнили в виде двухметрового мяча.