Автобусы в Казани временно поменяли маршруты

Сегодня 9 автобусов Казани временно поменяли свои маршруты. Об этом сообщают в мэрии города.

До 19.00 автобусные маршруты №№ 28, 43, 54 будут двигаться по схемам:

№28 – пр.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Батурина – ул.К.Маркса – ЦПКО – далее по маршруту;

№43 – пр.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Лево-Булачная – ул.Татарстан – ул.Г.Тукая – пл.М.Вахитова – далее по маршруту;

№54 – пр.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Батурина – ул.К.Маркса – ул.Пушкина – далее по маршруту.

До полуночи автобусы №№ 22, 28, 89 едут следующими маршрутами: ул.К.Маркса – ул.Батурина – Кремлевская набережная - пл.Тысячелетия – Кремлевская дамба – далее как обычно.

До 19.00 автобусы №№ 1, 4, 25 будут курсировать по схемам:

№1 ул.Н.Ершова – ул.К.Маркса – ул.Пушкина – далее по маршруту;

№№4, 25 ул.Н.Ершова – ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Островского – ул.Т.Миннуллина – ул.М.Салимжанова – ул.Н.Назарбаева – далее по маршрутам.

Еще на ряде участков улиц движение автотранспорта сегодня ограничено.