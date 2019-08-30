Сюмбель и Асфандияр: как казанцы называли детей на прошлой неделе

За предпоследнюю неделю августа в Казани родилось 412 малышей. Численный перевес - на стороне девочек: их оказалось на 10 больше, чем мальчиков.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Арина, Ясмина, Ралина, Асель, Никита, Карим, Ева, Амир, Макар, Егор, Риана и Полина, сообщают в мэрии города.

Реже всего родители называли новорожденных Магдалина, Филипп, Сюмбель, Радаслава, Асфандияр, Константин, Румиль и Зиля.

За эту же неделю отцом стал 52-летний житель Казани, матерью - горожанка в возрасте 41 года. Самые молодые родители с 19 по 25 августа - 20-летние казанцы.

Пока самым взрослым отцом этого лета можно считать 64-летнего мужчину, самой зрелой матерью - 50-летнюю жительницу Казани, а наиболее юной - 17-летнюю девушку.