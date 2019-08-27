В Казани рабочий сорвался с бетономешалки. Возбуждено уголовное дело

По данным Следственного комитета Республики Татарстан, инцидент произошел утром 29 августа на территории завода по улице Каучуковой.

26-летний подсобный рабочий, по версии следствия, отгружал цемент. Забравшись на бетономешалку, он сорвался с трехметровой высоты на бетонную площадку. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу, сообщают в СК РТ.

Специалисты уже устанавливают обстоятельства происшествия, на предприятии изъята необходимая документация. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

