Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана

В Instagram Ассоциации татар Монреаля опубликован снимок Ниагарского водопада, окрашенного в красный, белый и зеленый цвета. Таким образом представители татарского сообщества в Канаде поздравили Татарстан с Днем республики.

Цвета флага РТ на водопад "нанесли" с помощью специальной подсветки. Она работала в течение 15 минут сегодня в 5:00 по московскому времени, в Канаде было 22:00.

В аккаунте Ассоциации татар Монреаля в это время проходила онлайн-трансляция. В разделе "истории" аккаунта видеозапись пока доступна.

Добавим, что в своем Instagram представители сообщества также делятся кадрами повседневной жизни: здесь публикуют фотографии с Сабантуя, хоккейных турниров,с представлений национального театра и, конечно, снимки традиционных татарских блюд.