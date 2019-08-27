Сегодня ночью Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана

В Канаде Ниагарский водопад сегодня ночью окрасится в цвета Татарстана, таким образом канадские татары решили поздравить родную республику с днем Татарстана. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

По словам руководителя группы Татарского сообщества в Монреале Марата Салахутдинова, для изменения подсветки пришлось обратиться к администрации Ниагарского водопада. Заявку одобрили менее, чем через неделю.

Увидеть окрашенный водопад можно будет через прямую трансляцию в Instagram @montrealtatar. Прямой эфир пройдет с 22.00 до 22.15 по местному времени в пятницу или с 05.00 до 05.15 по московскому времени субботы.

По данным главы ассоциации, в Канаде проживают порядка 3 тыс. татар, из них более 500 — в Торонто и около 300 — в Монреале.