В Татарстане скончался житель Чечни, пострадавший в ДТП с горящими «Ладами»

В Чистополе в местной ЦРБ скончался 42-летний житель Чечни, пострадавший в столкновении двух автомобилей "Лада Ларгус", загоревшихся из-за силы удара. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Напомним, ДТП случилось 27 августа, 48-летний водитель "Лады Ларгус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой "Лада Ларгус", за рулем которой был 46-летний водитель, в результате оба водителя погибли на месте.

- Также пострадали два пассажира из этих авто, пассажир первой "Лады" скончался в больнице утром 29 августа, - сообщили порталу.