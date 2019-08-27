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Город для жителя, а не для автомобиля: в Казани завершились обсуждения Генплана

Cегодня, 14:57 173 0 Автор: prokazan.ru
Какой будет столица Татарстана к 2035 году

В мэрии Казани опубликовали итоги общественных слушаний по проекту нового Генплана. В нем учли мнения экологов и жителей города, и попытались решить “болезни роста”. Что появится в Казани в течение ближайших 15 лет- в материале ProKazan.ru.

“99% объектов сделаны в тандеме с экологами”

Сейчас на территории Казани выделено 12 особо охраняемых природных территорий. Согласно проекту Генплана, к ним может прибавиться еще 17: в список потенциальных ООПТ вошла пойма Казанки по улице Гаврилова и у поселка Торфяной, а также участок у моста Миллениум с популяцией ужовника - растения из Красной книги РТ. Кроме того, в перечне - лесные массивы, водно-болотные комплексы, остров Центральный и островки Казанки, березовая роща у озера Комсомольское в Дербышках. Именно исследования экологов помогают определить границы неприкосновенности природных территорий и возможные зоны застройки, подчеркнула заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова. По рекомендациям специалистов, например, под жилую застройку в пойме Казанки по улице Гаврилова выделено только четверть территорий, а площадь ООПТ памятника природы “Русско-Немецкая Швейцария” увеличится в 4 раза. Под охрану возьмут, в частности, участок леса по улице Новаторов, где растут реликтовые столетние дубы, а набережную построят на сваях.

“Пешая дорога по городу не должна вызывать стресс”

Такое видение комфортного города заложено в концепцию нового Генплана Казани. Сейчас, по словам Дарьи Толовенковой, город переживает “болезни роста”: это недостаточная доступность парков и скверов жителям и несвязанность зон между собой. “Лечить” болезни планируется благоустройством бульваров и созданием новых. Так, в проект Генплана заложен Фестивальный бульвар - он должен соединить ЦУМ и КРК “Пирамида” с Кремлем. Бульвар по улице Фаткуллина свяжет речной порт через сквер Тинчурина и озеро Кабан с новым зоопарком. При этом на прилегающих к бульвару улицах планируют снизить транспортную нагрузку. Бульвар на улице Гарифьянова объединит пешеходной зоной парк “Калейдоскоп” и Парк Победы, около Чаши организуют зеленую зону для защиты от ветра, разрабатывается проект Юнусовской площади, парка Толстого и казанского Арбата - улицы Баумана. Всего Генплан предполагает строительство 11 новых набережных и 600 скверов шаговой доступности. 

“Дороги будем строить в максимально щадящем для жителей и экологии режиме”

По вопросам развития дорожно-транспортной сети от казанцев поступило более 700 предложений. Жители “Салават Купере”, Чернопенья, Мирного просили ускорить строительство дорог, в Дербышках и Вознесенском наоборот, противились изменениям. С учетом требований экологов, пожеланий горожан и согласований с различными структурами новый Генплан определил, где и как расположатся новые магистрали. Так, дорога-дублер Горьковского шоссе пройдет в обход контейнерной площадки - о другом варианте не удалось договориться с компанией “РЖД”, улицу Мира разгрузят за счет строительства дороги вдоль поселка Нагорный. Дорога в Вознесенском будет соответствовать действующему Генплану, но построена с меньшей шириной и количеством полос. Число полос на проектируемых проездах также вызывает вопросы горожан, но их будут решать на этапе проектировки, это - не уровень Генерального плана, отметил Тимур Кадыров, заместитель главного архитектора Казани. Также в расчетные сроки Генплана по пожеланиям жителей включено развитие сети метрополитена.

“Отмена зоны 430 - не в полномочиях Исполкома Казани”

В проекте нового Генплана отражена территория с особыми условиями - зона 430. Во время общественных обсуждений было получено 84 обращения от жителей поселков Борисоглебское и Новая Сосновка. В зоне 430 накладывается полный запрет на новое строительство, но дома, которые уже стоят на этой территории, сносить пока не будут, уточнили в мэрии. Документ с указанием кадастровой стоимости домов, попадающих в зону, существует, однако это связано не с проектом Генерального плана, а с утверждением самой зоны, подчеркнул Тимур Кадыров. Он также отметил, что ограничение могут снять только в Минпромторге РФ.

“Нам важна обратная связь от жителей”

Напомним, что публичные слушания по проекту Генплана проходили дважды: в 2018 году в адрес разработчиков поступило 3,5 тысячи предложений, с 29 июля по 1 августа этого года свое мнение высказали еще 1,5 горожан. Как пояснила начальник Управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина, на все обращения подготовлены ответы, они опубликованы в Сборнике документов и правовых актов города. В итоге в новом проекте Генплана учли еще 337 пожеланий казанцев.

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комментарии

Горожанин
0
30 августа 2019
17:04

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11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист