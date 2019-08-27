В Казани из мастерской в станции метро украли ноутбуки и телефоны на 900 тыс руб

В Казани из ремонтной мастерской в станции метро "Проспект Победы" украли ноутбуки и сотовые телефоны на 900 тысяч рублей, информацию ProKazan.ru подтвердили в УВД города.

По данным источник портала, преступление случилось 24 августа примерно в 5 часов утра, некий мужчина отжал пластиковую перегородку и пробрался в мастерскую.

- Там он похитил ноутбуки, сотовые телефоны на 900 тысяч рублей, а также 80 штук детских колготок на 12 тысяч рублей, - сообщили порталу.

О произошедшем в полицию сообщили сотрудники павильона. Утром, придя на работу они обнаружили, что неизвестный вскрыл дверь и похитил имущество.

Был задержан 26-летний подозреваемый, он свою вину признал лишь частично. Возбуждено дело по статье "Кража".