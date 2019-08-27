Блогер Илья Варламов наконец-то похвалил Казань

Популярный блогер Илья Варламов включил Казань в список городов России, у которых есть чему поучиться.

По его мнению, в Казани к ЧМ-2018 по футболу на территории озерной системы Кабан сделали лучшую набережную в России. Там построили деревянные мостки и палубы, придумали систему фильтрации воды с помощью растений, установили немецкую детскую площадку с системой каналов и шлюзов и даже оставили место для велодорожки.

Что касается Альметьевска, то тут Варламов отметил наличие велодорожек и велошеринга, а также инфраструктуру для велосипедистов — пункты быстрого ремонта велосипедов, динамическая подсветка вдоль велодорожек.

Напомним, ранее Варламов раскритиковал заборы Казани, таким образом он отреагировал на петицию казанцев, которые требуют от властей прекратить ставить столько заборов, он подтвердил, что заборы не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах.