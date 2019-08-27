В Казани нашли одну из самых маленьких квартир России, об этом говорится в исследовании портала недвижимости ЦИАН.

В ходе исследования в новостройке в Авиастроительном районе нашли квартиру-студию площадью 18,16 квадратных метров. Ее стоимость оценили в 1,75 млн рублей.

Самую маленькую квартиру обнаружили в Москве, студия в 14,3 "квадратов" обойдется в 4,67 млн рублей, на втором месте студия площадью 15 "квадратов" в Калининградской области, которую продают за 640 тыс. рублей. На третьем месте уфимская квртира площадью в 15,78 квадратных метров и ценой в 1,02 млн рублей.