Фермерам Татарстана покажут платформу на основе блокчейна для доступа к тендерам

В Казани сегодня днем нескольким десяткам фермеров Татарстана, являющимся резидентам Агропромпарка "Казань" представят новую уникальную платформу, впервые в России созданную с использованием технологии распределенного реестра блокчейн.



Платформа направлена на открытие возможностей для фермеров, производящих качественную продукцию и готовых открыто говорить обо всех этапах производства. Как итог — получение уверенности в качестве конечного продукта, поставляемого в рестораны, на производства и столы жителей Татарстана.

Личный кабинет фермера, позволит получить доступ к участию в тендерах и закупках, банковскую гарантию, выставить на электронную витрину свою Продукцию. Суть — обеспечить открытость происхождения продукции потребителю и право доступа к кооперативному участию в тендерах и закупках сельхозпроизводителей малых и средних хозяйств, передает "ЕдаКазанда".