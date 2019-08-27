Появилось видео, как истребители садятся на трассу в Татарстане

Появилось видео посадки истребителей Су-34 на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане, запись появилась в официальном сообществе Министерства обороны РФ во «ВКонтакте».

Всего накануне в учениях принимали участие 12 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 2 военно-транспортных самолета Ан-26.

Напомним, при проектировании крупных автомагистралей специально учитываются специальные участки для посадки боевых самолетов. В Татарстане на одном из таких участков накануне появился полевой аэродром со всей необходимой инфраструктурой и боезапасами.