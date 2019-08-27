Бизнесмен из Казани инвестировал деньги в Telegram Павла Дурова

Владелец международного IT-холдинга Fix казанец Дмитрий Еремеев стал одним из инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова. Предприниматель участвовал в прошлогоднем ICO «Телеграма», сообщает The Bell со ссылкой на его знакомых.

Сам Еремеев отказался комментировать информацию о своем участии в прошлогоднем ICO «Телеграма», но признался, что давно знаком с Дуровым.

- Мы говорили про SEO (поисковая оптимизация — прим. ред.), потом я поехал в Санкт-Петербург, чтобы самому встретиться с Павлом и Николаем Дуровыми, - рассказывает Еремеев. - Тогда во "ВКонтакте“ не хватало трафика. Я показал, как настроить SEO, чтобы сайт рос — раньше в поисковой выдаче, когда вы искали человека, выше стоял "Фейсбук", потом стал "ВКонтакте".