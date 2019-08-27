Браконьер из Санкт-Петербурга пытался вывезти в Зеленодольск двух редких птиц

В республике Коми задержали мужчину , который поймал в лесу и пытался вывезти в Татарстан двух краснокнижных птиц - сапсанов. Задержанный планировал организовать в Зеленодольске бизнес по их разведению, сообщили в пресс-службе МВД по республике Коми.

Сотрудники республиканской транспортной прокуратуры задержали 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался вывезти из региона редких птиц. При досмотре его личных вещей, стражи правопорядка обнаружили среди прочего картонную коробку, в которой находились два птенца Сапсана – эта порода птиц занесена в Красную книгу РФ.

Оказалось, что петербуржец на протяжении недели выслеживал хищников – он прибыл в Коми специально с этой целью. Гнездо с птицами он обнаружил в 50 километрах от города. В планах у злоумышленника было отвезти их в Зеленодольск на территорию Татарстана и там заниматься их разведением, а затем порадовать.

В результате в отношения злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Ук РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных». Изъятых птенцов передали на хранение в муниципальное учреждение станции юных натуралистов. На данный момент их жизни ничего не угрожает.