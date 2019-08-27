В КФУ спрогнозировали погоду на 1 сентября

В КФУ рассказали о погоде, которая ожидается в конце августа и начале сентября, о погоде сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, сообщается на сайте вуза.

Уже завтра, 29 августа, в Казани ожидается солнечная погода, однако будет холодно - до +14 градусов днем.

30 августа в Казани ожидается +15 градусов днем и +6 градусов ночью. 1 сентября в Казани будет облачно с прояснениями и без осадков: днем — +17 градусов, ночью — +10 градусов.

Отмечается, что уже в начале сентября ожидается сильное потепление.