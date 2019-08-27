В Казани у «МЕГИ» появится пятиэтажный конкурент

В Казани на улице Павлюхина построят пятиэтажный торговый центр на месте старого ипподрома, об этом сообщает телеканал ТНВ.

Новый ТЦ будет называться Центр семейного отдыха, он станет главным конкурентом ТЦ "Мега". Его общая площадь будет – 137 000 "квадратов". У "Меги" примерно на 17 000 меньше.

Первый и подземный этажи будут парковками, далее два этажа будут занимать магазины, а на четвертом этаже разместится кинотеатр с залами IMAX. Часть крыши превратят в зону отдыха с кафе, ресторанами и развлекательными площадками.

Открытие ТЦ планируют летом или осенью 2020 года.