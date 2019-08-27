Доставка продуктов на дом: удобства и выгоды

Сегодня уже никого не удивить онлайн-покупками. Интернет-пользователи ежедневно заказывают самые разнообразные товары от канцелярских принадлежностей до автомобилей, не выходя из дома. Однако приобретение продуктов питания у многих вызывает вполне оправданные опасения.

Как заказать продукты и не сомневаться в их качестве, сроках годности, насколько бережно будет происходить транспортировка, будет ли укомплектован заказ в соответствии со всеми требованиями – эти и многие другие вопросы беспокоят потенциальных покупателей.

С одной стороны, все понимают, что доставка продуктов на дом - это существенная экономия времени. Не нужно спешить в магазин после работы, можно заказать продукты на подходящее время – и к вашему приходу курьер принесет пакеты. Но с другой стороны – где найти ответственного исполнителя, который не разочарует.

Заказ продуктов с помощью Территории Комфорта

Сервисная компания «Территория Комфорта» предлагает качественные услуги для вашего удобства. Довольные клиенты уже успели оценить комфорт и финансовую выгоду от обращения.

Во-первых, это простота пользования. Для заказа продуктов вам понадобится только устройство с выходом в интернет. В каталоге вы найдете широкий ассортимент товаров с фотографиями и детальным описанием. Чтобы не тратить время на поиски нужного продукта – воспользуйтесь строкой поиска.

Во-вторых, пользование сервисом помогает экономить. Цены на артикулы ниже, чем в обычных магазинах, поскольку заказ комплектуется на базе оптовых партнеров. Кроме того, вы регулярно можете наблюдать скидки и акционные предложения на различные категории товаров.

Третий аргумент в пользу сервиса – гарантии. Быстрая доставка в течение 2 – 4 часов и соблюдение требований перевозки обеспечивают свежесть продуктов. Все товары, которые вы получите, будут с максимальным сроком годности. Если продукт не подходит вам по какой-то причине, вы можете сразу же его вернуть.

Как сделать заказ

Для совершения заказа нужно выполнить три шага:

1. На сайте компании https://terrkomf.ru зайти в раздел «Доставка продуктов до дома» и нажать «Заказать».

2. Указать свой адрес для просчета маршрута и наиболее быстрой доставки с минимальными издержками.

3. Из электронного каталога выбрать нужные продукты и в обозначенное время получить их у порога квартиры.

Попробуйте один раз – и вы поймете, что заказ продуктов на дом также безопасен, как и приобретение других товаров он-лайн. А освободившееся время лучше распределить на более приоритетные задачи.