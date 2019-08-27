В Казани скончался охранник букмекерской конторы, которого избили двое парней

В Казани скончался 51-летний Ирек Сафиуллин, охранник букмекерской конторы "Брокер Прогноз", которого избили двое парней, после подавшиеся в бега. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Инцидент случился в 3 часа ночи 26 июля, двое подозреваемых - 22-летний парень и его 21-летний друг - зашли в букмекерскую контору на улице Зорге, там они избили охранника.

Мужчина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и множественными травмами лица и головы был госпитализирован. Из комы Ирек Сафиуллин так и не вышел, а сегодня утром у него остановилось сердце.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемых объявили в розыск. Всех, кто знает, где могут находиться вероятные преступники, просят обращаться по телефонам "02", "052" (анонимно), а также телефонам 221-48-49, 221-48-42.