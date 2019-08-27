В Казани восстановили разгромленную вандалами остановку

В Казани восстановили остановку на улице Павлюхина, где вандалы разбили стекла. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города

Неделю назад в соцсетях появились сообщения о разгроме остановки.

Сегодня стало известно, что остановку восстановили, в мэрии уточнили, что так быстро работы удалось провести из-за того, что остановка является рекламной конструкцией и принадлежит рекламной фирме.

- В случаях, когда остановка не несет дополнительных функций, восстановить ее быстро достаточно сложно, так как требуется дополнительное финансирование, а значит, процесс замены может затянуться, - уточнили в мэрии.

Власти призвали сообщать о проблемах в сфере ЖКХ в системе "Открытая Казань" или по телефонам единой диспетчерской 063 или 236-4-123.