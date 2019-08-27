Синоптики сообщили о похолодании до -3 градусов в Поволжье

На севере Поволжья ожидается похолодание до -3 градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Об этом передает "Российская газета".

С севера движется циклон с сильными дождями, он затягивает холодный воздух на европейскую территорию. Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории - от севера до Поволжья.

Так, на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. Однако циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти, лето еще должно вернуться к концу недели.