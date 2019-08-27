Зрители о Церемонии закрытия WorldSkills: «Это было ужасно»

В Казани накануне вечером прошла Церемония закрытия WorldSkills, зрители рассказали о своем впечатлении, зачастую негативном. Такие сообщения появились в соцсетях.

- Закончилась церемония закрытия WorldSkills в Казани. И это было ужасно. Долго, нудно, холодно и под дождём, - сообщили зрители.

- Церемония закрытия выглядела круто с точки зрения участников WorldSkills, так как давала возможность простому рабочему почувствовать себя настоящим олимпийцем. Но зрителям, купившим билет на шоу закрытия, пришлось пару часов выслушивать малопонятные имена (награждение шло на английском) и довольствоваться несколькими номерами.



Организаторы, предусмотрительно положившие дождевики на сиденье каждого зрителя на церемонии открытия, в этот раз о них "забыли". Поэтому, когда начался дождь, те, кто купил места на первых рядах, были вынуждены бежать на стилобат, - рассказал другой казанец.

Впрочем, были и те, кто остался доволен.

- Большинство в восторге,а вы недовольны.Это очень даже хорошо ,что такие дела проводятся у нас в Казани -это же здорово! - заявила одна из горожанок.