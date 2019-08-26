Казань сегодня: Путин прилетел, смертельное ДТП велосипедов и крокодилы

СЕГОДНЯ ПУТИН ПРИЕДЕТ В КАЗАНЬ: ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ
Президент России Владимир Путин приедет сегодня в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills.
Президент встретится с президентом WorldSkills International Симоном Бартли и с российской сборной молодых профессионалов, он также посетит Церемонию закрытия.
В КАЗАНИ ДОМ АКСЕНОВА ПРОДАЮТ ЗА 50 МЛН РУБЛЕЙ
В Казани продают дом-музей Василия Аксенова на перекрестке Карла Маркса и Муштари, его оценили в 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.
По словам собственника здания Эмиля Хуснутдинова, лот уйдет оптом – ресторан плюс гостиница, так как продавать по отдельности их будет затруднительно.
- Любой бизнес требует времени, чтобы им заниматься, а у нас его нет — мы работаем немного в другой области. Пусть этим занимаются те игроки, которые могут делать это профессионально, - цитирует "Реальное время" слова Эмиля Хуснутдинова.
В КАЗАНИ В СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ ПОГИБ МУЖЧИНА
В казанском поселке Константиновка из-за столкновения на велосипедах погиб 66-летний мужчина, об этом сообщил источник портала.
ДТП случилось еще 17 августа примерно в 17 часов.
- Пенсионер на велосипеде столкнулся с 13-летним школьником на велосипеде. В результате мужчина получил тяжелые травмы, от которых 24 августа скончался в больнице. У школьника диагностировали сотрясение мозга и ушибы головы, сейчас он в РКБ, - сообщили порталу.
СИНОПТИКИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ХОЛОДАХ В ТАТАРСТАНЕ
В Татарстане в ближайшие дни ожидаются холода, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.
С 27 по 29 августа республика будет находиться в зоне активного циклона, который образовался над Норвежским морем, он принес с собой дожди и сильное похолодание.
Завтра ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер порывами до 16-21 м/с. Ночью ожидается до +6..+11 градусов, днем температура не превысит +10..+15 градусов.
В КАЗАНЬ ПРИВЕЗЛИ ЧЕТЫРЕХ ПРАЖСКИХ КРОКОДИЛОВ
В казанский зоопарк привезли четырех крокодилов из Праги, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.
Животных сначала привезли в казанский аэропорт, где специалисты организовали досмотр крокодилов. Затем на них оформили сопроводительные документы. Хищники клинически здоровы, их поместили на карантин.
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