Стало известно, где лучше смотреть салют в День Татарстана

Лучшими точками для просмотра салюта, который состоится в Казани 30 августа, в День Татарстана, станут Кремлевская набережная и площадка у Центра семьи "Казан". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

- Кремлевская набережная и площадка у Центра семьи “Казан” станут лучшими точками для просмотра салюта 30 августа, в День республики в Казани. Салют будет проходить под музыкальное сопровождение – финальное выступление группы "Рондо" – и продлится до пяти минут, – сообщил чиновник.

Фейерверк начнется в 22 часа.