Номерок «блатной»: Как законно урвать красивый госномер на машину

В 2019 году мода на тачки только продолжает расти. И так исторически сложилось, что в Казани, да и в целом в России очень любят “понты” на этом транспорте. Вариантов выделиться масса, начиная с гаражного тюнинга, заканчивая просто красивыми гос номерами, о них и поговорим. Раньше “особенные” гос номера часто доставались чиновникам, и представителям силовых структур. Также не редкий случай, когда у одной семьи или ОПГ, номера всех машин всегда имели либо одинаковые буквы либо цифры.

Удивительно, но сейчас тяга получить “красивые” цифры никуда не делась, и существует масса способов как получить красивый гос номер законно. При этом все прекрасно понимают, что определенное сочетание букв или цифр не даст вам никаких привилегий на дороге, возможно только эстетика, которая волнует исключительно хозяина автомобиля.

На сегодняшний день, в России купить блатной номер официально невозможно, но как было сказано ранее, есть варианты законного приобретения. Спрос рождает предложение, поэтому образовался некий чёрный рынок. К примеру на сегодняшний день, приобрести “зеркалку” в среднем можно за 60000р, с учётом затрат на переоформление, а на более интересные номера возможно придётся раскошелится и до 200000р. Никакого криминала в данном случае нет – это вполне законная сделка, которая представляет ряд манипуляций.

1 Способ – покупка машины с “блатными номерами”

Свободное обращение регистрационных знаков на рынке стало возможно после введения нового регламента, который узаконил продажу автомобилей вместе с номерами. К слову зайдя на авито, можно найти множество вариантов не самых свежих машин с номерами серии “АМР” “ЕКХ” “ООО” “ААА” у которых ценовая накрутка только из за номера, который достанется новому владельцу. Само собой берут эти машины из за номера, их так и называют “доноры”. Далее при покупке такого донора, вам предстоит ещё ряд манипуляций по переоформлению, поэтому перейдём к следующему способу.

2 Способ – Бумажный гамбит

Продаётся машина, новый владелец снимает ее с учета, потом старый покупает ее обратно, и ставит на учет с другими номерами, а новый владелец номеров ставит номера на другую свою машину, также снятую с учета. В такой комбинации нет ничего противозаконного, разве что, придётся немного потратить время на эту “волокиту”

Где продают эти номера?

По факту номера продают везде, и на авторынке и в интернете. Если вбить в поисковик запрос, то только по Казани вы найдёте пару крупных сообществ в ВК, которые занимаются этим. Однако среди всех сотен объявлений попадаются мошенники, и тут нужно быть осторожным. Если попросят предоплату на карту, даже не “ведитесь”.

Купить сегодня можно практически всё, и если вам хочется “попонтоваться", то пожалуйста. Но как говорят сами владельцы “блатных номеров”, инспекторы останавливают их гораздо чаще чем раньше. Оно вам надо?