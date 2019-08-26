В Казани нашли пропавшего 15-летнего рокера из Омска

В Казани нашли 15-летнего рокера из Омска, который сбежал из дома, он добрался до столицы РТ автостопом. Об этом сообщает "Омск-Информ".

Подросток с волосами до плеч, крашенными в разные цвета, с полукольцом из стали в ухе и кольцом на руке ушел из дома 18 августа, его начали искать сразу в нескольких регионах России.

Подростка нашли в Казани при проверке документов, выяснилось, что он приехал в город к знакомому.

Его доставили в центр временного содержания несовершеннолетних, откуда его должны забрать родственники.