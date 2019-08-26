Казанский художник разрисовал котельную в Нижнем Новгороде

Казанский художник-муралист Рустам Салемгареев, известный как Рустам Кубик, закончил роспись еще одного объекта. На этот раз он разрисовал котельную в Нижнем Новгороде.

Свою работу казанец назвал «Падение II». Оно представляет собой фигуру упавшего на траву человека, у которого вместо головы распавшийся на части кубик Рубика.

- Здесь нет того множества деталей, что были раньше, но есть одна главная деталь, проходящая сквозь всю историю, — кубик Рубика, - написал художник. - Эта, казалось бы, простая игрушка является сложным для сборки предметом, который порой не под силу даже взрослому. Кубик символизирует знание, ум, который мы то обогащаем, то теряем.