Рестораны и культурные нормативы: как школы Казани начнут учебный год

Через несколько дней российские школьники вернутся за парты после трехмесячного отдыха. В Казани учебный год начнется для 129 тысяч учеников, из них 19 тысяч придут в школу в статусе первоклассников.

Корреспондент Prokazan.ru собрал в одном материале, что нового ждет детей, родителей и учителей в 2019-2020 учебном году.

Меньше детей будут учиться во вторую смену

В Казани 1 сентября откроют два многопрофильных лицея: 1,5 тысячи человек будут учиться в новой школе в ЖК “Весна”, около 1,2 тысяч примет лицей возле ЖК "Соловьиная роща" по улице Рауиса Гареева. Особое внимание в обоих учебных заведениях планируют уделять изучению языков, а концепция “Школы полного дня” обеспечит детей занятиями после уроков.

Высокую загрузку школ попытались решить и с помощью пристроев: дополнительные помещения получили гимназия № 93 (Красной Позиции, 37), школы № 114 (Кулагина, 2) и "СоЛнЦе" (Кави Наджми, 18).

Таким образом, со второй смены в новом учебном году придется заниматься 19 тысячам школьников.

Ученые станут кураторами школ

Четыре учебных заведения Казани с 1 сентября станут опорными школами Российской академии наук. Это гимназии №№ 7, 19, лицей-инженерный центр и лицей № 131. Курировать образовательный процесс будут институты РАН в Казани и сильные вузы города.

Больше условий создадут для детей-инвалидов

С нового учебного года в Казани планируется открытие еще двух ресурсных классов: для детей с расстройством аутистического спектра (школа №51) и синдромом Дауна (гимназия №180), сообщают в мэрии. В 2019 школьная жизнь начнется у 89 детей с ограниченными возможностями.

Появятся новые предметы

В программу в этом году войдут культурные нормативы: это перечень рекомендуемых для изучения книг, выставок, спектаклей. Татарстан вошел в число 8 пилотных регионов. Каждый субъект РФ разрабатывает программу самостоятельно, пишут в Минобрнауки Татарстана. Жителей республики также привлекали к обсуждению проекта. Среди предлагаемых к изучению в школах - произведения татарских классиков литературы, происхождение национальных музыкальных жанров, произведения советской и современной скульптуры и архитектуры, традиционные ремесла Татарстана.

В школах обязательными станут родной язык и родная литература: минимум по 1 часу в неделю дети будут изучать выбранный ими язык. Выбор, как уточнили в Минобрнауки РФ, добровольный, но обязательный.

Также дети будут изучать второй иностранный язык, требования к процессу и результату обучения прописаны в Федеральных государственных образовательных стандартах.

А министр образования и науки РТ Рафис Буганов заявил о необходимости проводить в школах и уроки шахмат. Ставки добавятся в этом году во многих учебных заведениях в рамках нацпроекта.

Экзамены будут проверять умения и навыки

В 2020 году сдавать ОГЭ предстоит детям, которые с 5 класса обучались на основе ФГОС, что обусловило внесение корректив в экзаменационные модели, пишут в Рособрнадзоре. Например, по русскому языку будет не 15, а 9 заданий, по обществознанию - 24 вместо 31. На экзамене по физике и химии школьникам придется проводить реальные эксперименты, на истории - демонстрировать знание истории культуры. В целом, в ОГЭ усилят практический характер заданий, проверке подвергнутся навыки поиска и анализа информации, способность школьников рассуждать и аргументировать свое мнение.

В ЕГЭ крупных изменений не анонсируют. В экзамене по физике будет больше на 1 задание с развернутым ответом, а самые значительные новшества появятся в итоговых испытаниях по китайскому языку. В прошлом году этот экзамен сдавали впервые, в Татарстане ЕГЭ по китайскому выбрали 4 человека.

Кормить в школах будут по-новому

В 36 школах Казани к учебном году обновлены столовые: помещения отремонтированы и увеличено количество посадочных мест. Теперь это не столовые, а школьные рестораны, так их называют в городском руководстве. Ильсур Метшин пообещал, что "к 1 сентября дети, их родители и преподаватели увидят качественно новый уровень школьного питания в Казани".

Также в ряд пищеблоков уже к началу сентября поступит новое оборудование: холодильники, пароконвектоматы, линии раздачи. В ближайшие два года на переоснащение школьных пунктов питания планируют потратить более 100 миллионов рублей.

Детям предложат новое меню: в нем появятся фаршированные цукини, а за 45 рублей можно будет съесть второе блюдо или первое с выпечкой. Сократят и количество полуфабрикатов: в прошлом году технология изготовления была пересмотрена, а сами блюда вынесли на дегустации. В меню теперь будут те позиции, которые одобрили дети и родители.

В сентябре и октябре также пройдет серия школьных пикников для родителей. Здесь взрослые попробуют еду, которой кормят детей, и смогут задать вопросы на тему питания врачу-диетологу.

Классные руководители получат поддержку

С 2019 года у классных руководителей татарстанских школ появится собственная Ассоциация. Педагогам помогут подготовиться к классному руководству и попытаются повысить успешность и престиж их работы. Об этом заявили в Минобрнауки РТ.

Больше внимания уделят волейболу

В республике с этого учебного года начнется реализация нового проекта «Волейбол в школу!». Министерство образования и науки республики делает акцент на развитие игровых видов спорта среди учеников.

Подарки получат не только первоклассники

Традиционно в День знаний первоклассникам вручают подарки. Впервые в этом году сюрприз ждет и второклассников Казани – они получат Дневник юного эколога, который научит ребят бережно относиться к природе, рассказали в мэрии города.