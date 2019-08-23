Сегодня в Казани продлят время работы общественного транспорта

Сегодня в Казани в связи с проведением церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019 будет усилена работа ряда маршрутов общественного транспорта.

До 1.00 следующего дня будет продлен режим работы метрополитена, а также троллейбусного маршрута №1, трамвайных маршрутов №5 и №6, автобусных маршрутов №1, 6, 10, 10а, 15, 22, 29, 33, 35, 35а, 36, 37, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 74, 75, 89, 91.

В районе остановочного пункта «Футбольный стадион «Казань Арена» по пр. Ямашева, где пройдет церемония, с 23.00 будут сосредоточены трамваи маршрута №5 в обоих направлениях, а также автобусы в направлении Сибирского тракта и улицы Адоратского. В районе остановки «Ул. Адоратского, 1а» по ул. Чистопольской с 22.30 будут сосредоточены троллейбусы маршрута №1, передает пресс-служба мэрии Казани.