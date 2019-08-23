МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

23 августа прошел первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. МегаФон продемонстрировал реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити

В киберспорте как нигде важна скорость интернета и время отклика сервера. Для демонстрации возможностей сетей пятого поколения, МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Одна из сильнейших команд в России в дисциплине Dota 2 Winstrike Team в ходе турнира наглядно показала, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема. Больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или Wi-Fi.

«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России - огромный вызов и большая честь для МегаФона. Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», - заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

Как это было, смотрите в фоторепортаже