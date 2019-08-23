Стали известны подробности смерти слепого студента ТИСБИ с перерезанным горлом

Стали известны подробности смерти слепого 26-летнего студента ТИСБИ Алексея З., у которого было перерезано горло, сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, тело студента нашли у него дома в квартире дома по улице Фучика вечером 28 мая, он умер за несколько часов до этого.

Сестре студента Алене Янинкиной перед этим позвонил сосед ее брата, который сообщил, что из квартиры молодого человека были слышны какие-то страшные крики.

- Я сразу напряглась, потому что Алеша был тихим и жалоб на шум от соседей никогда раньше не было. Помчались с мужем к нему, дверь была заперта, я открыла своими ключами, зашла и с порога увидела его ноги, торчащие из кухни. Подумала сначала, что он головой ударился и упал. А когда подошла, увидела, что он лежит мертвый с перерезанным горлом. Как я уже потом прочитала в заключении судмедэксперта, длина пореза была 22 сантиметра - от уха до уха. Перерезаны глотка, артерия, трахея…, - рассказала жительница города.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", однако спустя 2 месяца оно было закрыто, следователь решил, что незрячий молодой человек покончил жизнь самоубийством. Однако родственники не согласны с этим решением.

- Такая рана, а ни одной капли крови на стенах, столе, стуле не было, только на полу. При этом на лице были струи крови, будто она рекой текла. Видно, его головой вниз держали и резали, - рассказала Алена.

Родственница написала жалобу на следователя, который решил прекратить дело о смерти ее брата, также было подано ходатайство о проведении ситуационной экспертизы. По ее итогу может быть вновь возбуждено уголовное дело.