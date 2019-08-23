В Казани осудили дальнобойщика, из-за которого погибли мать с 3-летней дочерью

В Казани осудили 36-летнего жителя Белоруссии, из-за которого в ДТП погибли 34-летняя женщина и ее 3-летняя дочь, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, ДТП случилось 26 мая на пересечении трассы М7 с улицей Центральная в поселке Новониколаевский, водитель фуры Volvo заснул за рулем и на полном ходу протаранил несколько машин, стоявших на светофоре. Сначала он врезался в Chevrolet Cruze под управлением 34-летней женщины, который отбросило на "Ладу Приора" под управлением 59-летнего водителя, который отбросило на Nissan Almera, который выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Газелью" и Volkswagen Polo.

Девочка из Chevrolet скончалась на месте, несмотря на то, что во время удара она находилась в детском удерживающем кресле. Ее мать скончалась в больнице. Еще трое потерпевших получили тяжелые травмы.

Водитель грузовика не пострадал, он сам рассказал, что после тяжелого рабочего дня за рулем устал и не заметил, как задремал прямо на ходу. Проснулся уже после ДТП.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил водителя к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.