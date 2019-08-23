Под Казанью выпускникам вуза дали денег на покупку квартир

В Иннополисе выпускникам, отучившимся с первого по четвертый курс и получившим степень магистров и бакалавров, вручили денежные сертификаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году вуз впервые выпустил бакалавров, отучившихся четыре года. Всего — вместе с магистрами — университет окончили 92 человека. Выпускники, которые сдали сессию на отлично, получили денежные сертификаты на приобретение жилья в Иннополисе: по 100 тысяч рублей за каждую сессию.

Также выпускники вуза уже получили приглашения на работу от известных компаний.

Напомним, ранее ProKazan.ru провел день со студенткой вуза в Иннополисе. В университете можно выиграть 100% или 90% грант на обучение. Это означает, что ты либо полностью учишься бесплатно, либо тебе придется платить 10% от стоимости обучения вузу. Обучение стоит 1,4 миллиона рублей в год. Здесь нет студентов, принятых на коммерческих условиях.