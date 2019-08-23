В Казани стоимость квартир в новостройках за год выросла на треть

В Казани за год стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на 33 процента, это максимальный показатель среди других городов России. Об этом сообщает "Коммерсант".

В августе 2019 года средняя цена за 1 "квадрат" жилья в новостройках столицы Татарстана составила 90,8 тысячи рублей. При этом в августе 2018-го она составляла 68,2 тысячи рублей.

Руководитель одного из казанских риелторских агентств Гузель Мухамедзянова объяснила такой резкий рост цен высоким покупательским спросом. Так, по ее словам, если до 1 июля спрос рос из-за будущего введения эксроу-счетов, то после него спрос все равно не упал.