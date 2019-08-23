Отрекшегося от титула вора в законе из Казани заподозрили в обмане полицейских

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, отрекшийся от титула вора в законе, мог намеренно обмануть полицейских, передает "Лента.ру" со ссылкой на главного редактора издания "Прайм Крайм" Викторию Гефтер.

По ее мнению, в разговоре с полицейскими вор не был честным, поскольку он заявил, что у него не было титула, хотя это не так. Отречение Олега Мухаметшина является уловкой для конкретного случая, так как обычно от титула отказываются перед ворами, а не перед полицейскими.

Правда, согласно мнению специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова, отречение от воровского титула перед силовиками вряд ли можно кому-то порекомендовать. Больше того: эксперт заявил, что Мухе теперь грозит смертельная опасность.

— Раньше — в советские времена — его [Муху] бы вообще сразу убили, сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире, — сообщил Сидоров. — В любом случае с ним вполне могут расправиться.

По словам специалиста, теперь в уголовной среде Муху будут считать предателем, а само уважение авторитетов ему уже не вернуть.

Олега Мухаметшина задержали сотрудники ГУ МВД РФ по Москве, когда он собирался лететь на отдых с супругой, однако сразу после задержания он передал оперативникам заявление о том, что не является "вором в законе". Это сработало, после профилактической беседы Мухаметшина отпустили.

Отмечается, что решение воров подавать после задержания заявления в полицию о том, что они не являются "ворами в законе", было принято в ходе обсуждения в интернет-мессенджерах нового путинского закона о наказании за занятие высшего положения в тюремной иерархии. "Воры в законе" решили, что под угрозой 15-летнего срока в СИЗО можно даже письменно признать, что ты не являешься "вором в законе".

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.