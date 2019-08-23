Полный отрыв: на фестивале на Фабрике Алафузова столкнулись trance и DnB

В Казани в минувшую субботу на Фабрике Алафузова прошел NightNationFestival - фестиваль ночных музыкальных культур, на который пришли тысячи людей. ProKazan.ru представляет небольшой репортаж с мероприятия.

В последнее время Фабрика, которая всегда была популярным местом проведения различных экспериментальных мероприятий и "тусовок", начала расширять концепцию, стараясь увеличить популярность среди тех казанцев, которые раньше никогда не были в этом месте.

Фестиваль NightNationFestival идеально вписался в эту концепцию. Он проходил в ночь с субботы на воскресенье, на него пришли почти под тысячу человек. В шести пространствах гости могли потанцевать под ведущих музыкантов и dj’s города. Специальным гостями были Nikita Zabelin (Москва) и Osman Gayatree (Bali/Phangan).

На каждой площадке был свой стиль музыки - от trance и DnB до техномузыки.

Предлагаем вам посмотреть видео с фестиваля: