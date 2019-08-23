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«Рубин» предложил болельщикам рассудить, был ли гол в проигранном "Ростову матче

Cегодня, 09:35 116 1 Автор: prokazan.ru

"Рубин" предложил болельщикам посмотреть, был ли гол в проигранном казанцами "Ростову" матче, запись появилась в Twitter клуба.

- Судите сами, – написано в официальном аккаунте команды.

"Рубин" также предложил пользователям социальный сети проголосовать, был офсайд или нет, сейчас 77% ответивших считают, что офсайд все-таки был.

Напомним, казанцы проиграли ростовчанам  со счетом 1:2, а победный гол был забит на 87-й минуте. "Ростов" набрал 14 очков, догнав группу лидеров: столько же в активе у "Краснодара", "Спартака", "Локомотива" и "Зенита". "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.

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комментарии

Горожанин
0
26 августа 2019
10:54
Играйте лучше, кривоногие
Горожанин
0
26 августа 2019
11:03
религ. прощайте, и простится вам
◆ Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Луки 6:37-38
В ответ на комментарий пользователя
Играйте лучше, кривоногие
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Горожанин
0
26 августа 2019
11:06
Иди с миром мимо, блаженный
В ответ на комментарий пользователя
религ. прощайте, и простится вам
◆ Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Луки 6:37-38
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