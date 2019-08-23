«Рубин» предложил болельщикам рассудить, был ли гол в проигранном "Ростову матче

"Рубин" предложил болельщикам посмотреть, был ли гол в проигранном казанцами "Ростову" матче, запись появилась в Twitter клуба.
- Судите сами, – написано в официальном аккаунте команды.
Судите сами ♂️#РостовРубин pic.twitter.com/RvJALXaF3o— «Рубин» Казань (@fcrk) August 25, 2019
"Рубин" также предложил пользователям социальный сети проголосовать, был офсайд или нет, сейчас 77% ответивших считают, что офсайд все-таки был.
Напомним, казанцы проиграли ростовчанам со счетом 1:2, а победный гол был забит на 87-й минуте. "Ростов" набрал 14 очков, догнав группу лидеров: столько же в активе у "Краснодара", "Спартака", "Локомотива" и "Зенита". "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.
комментарии
◆ Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Луки 6:37-38
◆ Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Луки 6:37-38