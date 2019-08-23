«Рубин» предложил болельщикам рассудить, был ли гол в проигранном "Ростову матче

"Рубин" предложил болельщикам посмотреть, был ли гол в проигранном казанцами "Ростову" матче, запись появилась в Twitter клуба.

- Судите сами, – написано в официальном аккаунте команды.

"Рубин" также предложил пользователям социальный сети проголосовать, был офсайд или нет, сейчас 77% ответивших считают, что офсайд все-таки был.

Напомним, казанцы проиграли ростовчанам со счетом 1:2, а победный гол был забит на 87-й минуте. "Ростов" набрал 14 очков, догнав группу лидеров: столько же в активе у "Краснодара", "Спартака", "Локомотива" и "Зенита". "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.