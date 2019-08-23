Нужна няня для собаки – мы знаем, что вам предложить!

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Как работает догситтер?

Многих пользователей волнует вопрос, что входит в услуги догситтера? По договоренности специалист сервиса приедет к вам домой после удачного предварительного знакомства. Пока вас не будет дома, няня для собак будет кормить, выгуливать и увлекать в игры вашего питомца, чтобы он был счастлив и доволен. Когда будет удобно, догситтер выйдет на связь по скайпу, чтобы вы убедились, что ваша собака чувствует себя отлично.

Как заказать няню для собак?

В данном случае можно отправить заявку на сайте или позвонить по телефону. Дневного догситтера выбирают как почасово, так и пользуются пакетными предложениями. Для выгула используется специальная экипировка с надежными карабинами, поэтому собака не убежит. С собакой все будет отлично, на связи всегда находится компетентный ветеринар.

Отвечаем на ваши вопросы

Чем няня для собаки отличается от выгульщика? Догситтер приходит к вам домой и присматривает за собакой, пока хозяев нет дома, обеспечивая не только выгул, но и уход.

Справится догситтер с крупным псом? Подбираем персонал тщательно, учитывая размеры собаки, ее характер. Найдем няню для любой собаки.

Можно заказать няню для животных на несколько дней? В таком случае собака будет находится дома у догситтера и это будет передержка.

Чтобы питомец был бодр и здоровый, его нужно регулярно кормить, выгуливать собаки и быть с ней искренним, они все чувствуют. Поэтому профессиональная няня для собаки всегда присмотрит за ней, пока вы будете заняты. Доступные цены на услуги и гарантия безопасности – это почерк профессионалов.