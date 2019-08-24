Звезда «Камеди Вуман» о своем визите в Казань: «Главное — вернись оттуда живым»

Посол WorldSkills-2019 - участник комедийного шоу "Comedy woman" - Александр Гудков рассказал, как 15 лет назад приехал по работе в Татарстан и поделился впечатлениями о сегодняшней Казани.

- Впервые я приехал в Казань лет 15 назад. Я тогда работал «тайным контролером» от компании, которая производит шоколад. Надо было ездить на склад и проверять, столько ли продано, сколько указано в отчетах. Я отвечал за Альметьевск, Набережные Челны и Казань. В Казани склад был в Дербышках. И меня перед отъездом «благословляли» так: «Главное — вернись оттуда живым». Дело было в начале 2000-х, район неспокойный, могли, наверное, и пырнуть… но со мной такого не случалось, — поделился Гудков.

Также он отметил, что Казань сейчас — это уютный, красивый студенческий город.

- Город молодых. Я фанат всего нового, молодежного. И поэтому я здесь, на мировом чемпионате по стандартам WorldSkills, поэтому я стал послом этого чемпионата.