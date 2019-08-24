В Казани попал в ДТП автобус с детьми, которые возвращались с Worldskills

В Казани автобус с детской делегацией из Алтайского края столкнулся с такси. ДТП произошло, когда дети возвращались в город с экскурсии в казанском выставочном центре "Казань Экспо", передает издание «Катунь 24».

Авария произошла накануне около пяти часов вечера. Школьники направлялись в столицу РТ из «Казань Экспо» после экскурсии. В дороге их автобус задел проезжавший мимо автомобиль такси.

Одной из основных причин ДТП могла стать плотность движения на трассах — в эти дни из-за большого количества туристов, приехавших на чемпионат, на дорогах много транспорта. Из-за чего машина такси могла попасть в слепую зону и водитель автобуса авто просто не заметил.

К счастью, серьезных повреждений автобус не получил, в результате ДТП никто не пострадал. Волонтеры чемпионата WorldSkills своевременно отреагировали на ситуацию и доставили делегацию в аэропорт Казани.