Космонавт Крикалёв в Казани предположил причину провала робота «Федора»

Посол мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills - 2019 Сергей Крикалев встретился накануне с казанцами в Горкинско-Ометьевском лесу. У летчика-космонавта, который 8 раз выходил в открытый космос, поинтересовались, что он думает о неудачной стыковке робота "Федора" с МКС.

- Я думаю, что это может быть неустойчивая работа антенной системы, — предположил Сергей Крикалев. - Специалистам предстоит разобраться с этим в ближайшее время.

Напомним, человекоподобный робот российского производства запустили в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа, но состыковаться с Международной космической станцией он не смог. Попытка повторят в понедельник, 26 августа.