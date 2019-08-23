МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются туман и сильный ветер

Завтра, 25 августа, в Татарстане, в том числе и в Казани ожидаются туман и сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Также днем ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с.
Максимальная температура воздуха в Казани составит +21 градус.
Завтра, 25 августа, в Татарстане, в том числе и в Казани ожидаются туман и сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Также днем ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с.
Максимальная температура воздуха в Казани составит +21 градус.
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комментарии
Вторую неделю смсками пугаете, а светило все равно жарит, дышать нечем
Вторую неделю смсками пугаете, а светило все равно жарит, дышать нечем