В Казани скончался крановщик, которого придавило бетонной плитой

В Казани 23 августа скончался крановщик, которого придавило бетонной плитой. Как пишет kazanfirst.ru, мужчину придавило плитой на стройке в Салават Купере. Инцидент произошел 5 августа.

Отмечается, что гибель рабочего могла произойти из-за его усталости и несоблюдения мер безопасности.

Ранее сообщалось, что в Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» по Республике Татарстан заявили, что крановщики начали забастовку, в результате была остановлена работа на более чем 30 объектах строительства жилых комплексов Казани. Крановщики жалуются на плохие условия работы и низкую зарплату.