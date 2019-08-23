Момент смертельного наезда BMW на пешехода на Гаврилова попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости сбивает человека.

Напомним, ранее стали известны подробности этой аварии. В 22:53 32-летний водитель BMW 340i, работающий в компании "Татэлектромонтаж", у дома №10а на высокой скорости сбил 26-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, от силы удара на дороге оказались его внутренние органы.

Парень был вместе с девушкой, они приехали в Казань из Азнакаево и этим вечером в магазине неподалеку выбирали шторы в подарок родителям. Возвращаясь, они пошли по "зебре", светофор в этот момент уже не работал.

BMW, водитель которой ехал со скоростью как минимум 100 км/ч, не заметил и снес его. Девушка, шедшая следом, не пострадала. Иномарка пролетела еще сотню метров от места столкновения и только потом смогла остановиться.

