Минниханов с женой устроили в Кремле ежегодный прием лучших семей РТ

Сегодня, 24 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со своей женой Гульсиной Миннихановой в Казанском Кремле провели торжественный ежегодный прием в честь лучших семей республики, передает пресс-служба президента РТ.

- Есть хорошая и добрая традиция – в преддверии Дня республики приглашать в Казанский Кремль лучшие, образцовые семьи. Семья – это основа государства, и мы должны бережно ко всем семейным ценностям, которые есть, которые сложились исторически, - сказал глава республики.

В мероприятии приняли участие 51 семья из муниципальных районов и городов Татарстана.