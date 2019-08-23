Тест дня: школьный тест по биологии, который сможет пройти не каждый взрослый

Совсем скоро начнется новый учебный год, поэтому предлагаем вам вспомнить курс школьной программы. Портал ProKazan подготовил для вас тест по биологии. Проверьте свои знания по этому предмету.
Результаты пишите в комментариях.
Совсем скоро начнется новый учебный год, поэтому предлагаем вам вспомнить курс школьной программы. Портал ProKazan подготовил для вас тест по биологии. Проверьте свои знания по этому предмету.
Результаты пишите в комментариях.
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