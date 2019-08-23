Стало известно, кто виновен в отравлении детей в лагере Иннополиса. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ, причиной стало загрязненное микробами готовое блюдо, которое было приготовлено оператором питания ООО «Столичное питание».

- Блюда готовились с нарушениями технологии их приготовления, сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционный режим, что подтверждается результатами лабораторных исследований: в готовых блюдах, в смывах с чашек и ложек, с разделочного инвентаря и рук повара обнаружены кишечные бактерии, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту на должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что пятеро воспитанников детского лагеря в Иннополисе, госпитализированных несколько дней назад в результате пищевого отравления, покинули больницу.

18 августа из детского лагеря в Иннополисе в республиканскую клиническую больницу были госпитализированы пятеро отдыхающих в возрасте от 15 до 16 лет. Четверым был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Были взята пробы еды в кафе и столовой, где питались дети.

17 августа они ездили в Казань на экскурсию, где обедали в одном из кафе. Уже вечером дети начали жаловаться на проблемы с желудком.