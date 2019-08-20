Казань сегодня: ДТП с BMW с номером 666 и дополнительный выходной

КАЗАНЬ СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ В РОССИИ «ГОРОДОМ БЕЗ ОТХОДОВ»

Казань собираются сделать первым в России городом без отходов, об этом стало известно сегодня в ходе чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan 2019, где Татарстан и компания Coca-Cola сегодня подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Казань станет первым городом в России, где будет применяться концепция "Город без отходов". Компания Coca-Cola предоставит контейнеры для раздельного сбора 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, проданной в 2018 году в Казани. Вторсырье направят на переработку на заводы-партнеры проекта.

ПОДРОБНОСТИ ДТП НА ГАВРИЛОВА: ВОДИТЕЛЬ BMW С НОМЕРОМ «666» СБИЛ ПАРНЯ НА «ЗЕБРЕ»

Стали известны подробности смертельного ДТП в Казани на улице Гаврилова, о них сообщили в ГИБДД.

В 22:53 32-летний водитель BMW 340i, работающий в компании "Татэлектромонтаж", у дома №10а на высокой скорости сбил 26-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте, от силы удара на дороге оказались его внутренние органы.

Как передает телеканал "Татарстан 24", парень был вместе с девушкой, они приехали в Казань из Азнакаево и этим вечером в магазине неподалеку выбирали шторы в подарок родителям. Возвращаясь, они пошли по "зебре", светофор в этот момент уже не работал.

BMW, водитель которой ехал со скоростью как минимум 100 км/ч, не заметил и снес его. Девушка, шедшая следом, не пострадала. Иномарка пролетела еще сотню метров от места столкновения и только потом смогла остановиться.

В КАЗАНИ МЛАДЕНЕЦ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ МОЗГА, КОГДА ЕГО КОРМИЛ ОТЕЦ

В Казани в квартире дома по улице Минская 3-месячный младенец получил травму голову, когда его во время кормления выронил 33-летний отец. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, днем 14 августа отец ребенка, работающий мясником, решил покормить ребенка.

- В какой-то момент он не удержал младенца, тот упал, ударившись головой о пол. В результате мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - сообщили порталу.

22 августа на отца ребенка возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровье", он был задержан.

В КАЗАНИ ПЕРЕНЕСУТ ОСТАНОВКУ «КОМБИНАТ «ЗДОРОВЬЕ»»

В Казани перенесут остановку "Комбинат «Здоровье»", сообщается на официальном портале мэрии города.

С 31 августа эта остановка будет находиться около дома №56 по улице Лево-Булачная.

ЖИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА ЖДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

В Татарстане ожидается дополнительный выходной, он будет 30 августа. Об этом сообщили в Минтруда РТ.

30 августа будет отмечаться День республики Татарстан и Казани, продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на час.