Синоптики сообщили об ожидающий Татарстан волне холода

В Татарстане ожидается похолодание, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ на ближайшие дни.
Завтра Татарстан будет находиться в гребне антициклона, ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем прогнозируется +20..+25 градусов.
В воскресенье Татарстан придет северный циклон, пройдут небольшие дожди, днем будет около +18..+23 градусов.
В понедельник придет западный антициклон с сухой и прохладной погодой, днем прогнозируется от +16 до +21 градуса.
Дальше будет еще холоднее.
- Очередной северный циклон принесет в республику дожди, сильный ветер и дальнейшее похолодание, - сообщили в Гидрометцентре.
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