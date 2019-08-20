Синоптики сообщили об ожидающий Татарстан волне холода

В Татарстане ожидается похолодание, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ на ближайшие дни.

Завтра Татарстан будет находиться в гребне антициклона, ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем прогнозируется +20..+25 градусов.

В воскресенье Татарстан придет северный циклон, пройдут небольшие дожди, днем будет около +18..+23 градусов.

В понедельник придет западный антициклон с сухой и прохладной погодой, днем прогнозируется от +16 до +21 градуса.

Дальше будет еще холоднее.

- Очередной северный циклон принесет в республику дожди, сильный ветер и дальнейшее похолодание, - сообщили в Гидрометцентре.