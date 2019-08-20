В Казани прокуратура проверит компанию, занимающуюся убийством собак

В Казани прокуратура проверит компанию "ВетДом", которая занимается отловом и умерщвлением бездомных собак, об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Ранее Счетная палата проверила "усыпальницу" для бездомных животных в поселке Мирном, выяснилось, что служба умерщвляет практически всех отловленных собак, тогда как по правилам эвтаназии должны подвергать только агрессивных и больных опасными заболеваниями животных.

Также животных убивают при помощи яда кураре, который вызывает мучительную смерть, а учет медикаментов и кормов не ведется.

По завершению проверки будет принято решение о необходимости в наказании ответственных лиц.